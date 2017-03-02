ABD’den Yemen’e 20 hava saldırısı

Pentagon, Yemen’in Abyan, Beyda ve Şabvah vilayetlerinde El Kaide hedeflerine yönelik 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yemen’in Abyan, Beyda ve Şabvah vilayetlerinde El Kaide hedeflerine yönelik 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.



Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis’in yaptığı yazılı açıklamada Yemen El Kaidesine ait altyapı ve ekipmanlarını hedef alan saldırıların 2 Mart sabahı gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada operasyonda ölü sayısına yer verilmezken saldırının Yemen hükümeti ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdullah Mansur Hadi ile koordinasyon içeresinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.



Albay Davis açıklamasında şunları kaydetti:



“Saldırının hedefinde militanlar, ekipman, altyapı, ağır silah sistemleri ve çatışma mevzileri vardı. Arap Yarımadası El Kaidesi ABD ve müttefiklerimize karşı saldırıları planlamak, yönlendirmek ve azmettirmek için Yemen’de yönetilmeyen bölgelerden faydalanıyor. ABD kuvvetleri Arap Yarımadası El Kaide’sinin Yemen’de işlemez hale getirmek ve yenmek üzere Yemen hükümeti ile birlikte çalışmaya devam edecektir.”



Pentagon’un Yemen masası sözcülerinden Christopher Sheerwood yaptığı açıklamada ölü sayısının netleştirilmediğini ancak birçok El Kaide mensubunun öldürüldüğünü ifade etti.