ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Washington yönetimi, Venezuela anayasasını değiştirmeyi hedefleyen Kurucu Meclisi destekledikleri gerekçesiyle 8 kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

Washington yönetimi, Venezuela anayasasını değiştirmeyi hedefleyen Kurucu Meclisi destekledikleri gerekçesiyle 8 kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı. Bu kişiler arasında eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kardeşi Adan Coromoto Chavez’in de olduğu bildirildi.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela'da “anti demokratik” Kurucu Meclisin kurulmasını destekleyen 8 kamu yetkilisine yaptırım uygulanacak.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin Kurucu Meclisi, ülke halkının iradesini hiçe sayan antidemokratik bir süreçle kurduğu vurgulanan açıklamada, Meclis üyelerinin iş başına gelir gelmez, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı görevinden aldığı anımsatıldı. Başsavcı, Kurucu Meclis seçimlerinde sonuçlarla oynandığına dair iddialar hakkında soruşturma açacağını açıkladıktan sonra görevden alınmıştı.



Ülkenin anayasasını yeniden yazmayı ve bazı devlet kurumlarını feshetmeyi hedefleyen Kurucu Meclisi destekledikleri için yaptırım listesine alınan Venezuelalı yetkililerin isimleri şöyle: Adan Coromoto Chavez, Francisco Jose Ameliach, Erika del Valle Farias, Carmen Teresa Melendez, Ramon Dario Vivas, Hermann Eduardo Escarra, Tania D'Amelio Cardiet ve Bladimir Humberto Lugo.



Bu kişilerden Chavez, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in erkek kardeşi olması nedeniyle dikkati çekti. Chavez, yeni kurulan Kurucu Meclisin Başkanlık Komisyonu Bakanı olarak atanmıştı.



ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için 30 Temmuz’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında da yaptırım kararı almıştı.



ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin ülkedeki tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ilişki kurması da yasaklanıyor.