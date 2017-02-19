ABD'den Ukrayna'ya "Kırım" desteği

Almanya'da düzenlenen 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Rusya'nın Kırım'ı işgalini hiçbir şekilde tanımayacaklarını" bir kez daha dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence ile Poroşenko arasındaki görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin detaylı bir şekilde masaya yatırıldığı bildirildi.



Açıklamaya göre, Doğu Ukrayna'da şiddetin tırmanmasından endişe duyduğunu belirten Pence, kapsamlı bir ateşkese en kısa sürede ulaşılması gerektiğini vurguladı.



ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve kendi geleceğini belirleme hakkını desteklediğini ifade eden Pence, "Rusya'nın Kırım'ı işgalini hiçbir şekilde tanımayacaklarının" altını çizdi.



Bu kapsamda Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanabilmesi için ABD'nin destek vermeye devam edeceğine vurgu yapan Pence, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için de çeşitli alanlarda müzakerelerde bulunduklarını söyledi.



- LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA CUMHURBAŞKANLARI İLE GÖRÜŞME



Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile de ortak görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Pence, ABD'nin Baltık ülkelerinin güvenliğine ve NATO Anlaşması'nın 5. maddesi kapsamında üye ülkelerin ortak savunmasına bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerin ele alındığı ve ortak savunma alanlarını ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.