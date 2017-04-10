Beyaz Saray'dan Esed'e yeni saldırı açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Esed rejimine yeni saldırı seçeneğine açığız' denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, Esed rejimine yeni bir harekatın sinyalini vererek "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz" ifadelerini kullandı.



Spicer sözlerini şöyle sürdürdü:



"ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı önceliği DEAŞ'tır ancak (Beşşar) Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz."