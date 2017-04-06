ABD'den Suriye açıklaması! Askeri müdahale masada

ABD'de üst düzey bir yetkili Suriye için askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'ye askeri operasyon seçeneğinin hala seçenekler arasında olduğunu belirtti.



İdlib'de yaşanan kimyasal saldırının ardından konuyla ilgili açıklama yapan yetkili, Esad rejimi hedeflerine askeri müdahalenin halen seçenekler arasında olduğunu ifade etti.



TRUMP: ASKERİ MÜDAHALEYİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ



Trump da yaptığı açıklamada, "İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" ifadesini kullandı.