ABD'den Somali'de hava saldırısı

ABD ve Somali ordusunun iki gündür düzenlediği ortak hava saldırılarında 7 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

ABD'nin Somali'nin Jilib şehrinde Eş-Şebab militanlarına düzenlediği hava saldırılarında 7 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib şehrinde terör örgütü Eş-Şebab'a son iki günde iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.



ABD ve Somali ordularınca ortaklaşa yürütülen hava saldırılarında toplamda 7 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.



ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta, Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenleme yetkisi vermişti.



ABD ordusu o tarihten bu yana Eş-Şebab'a, Somali güvenlik güçleriyle çok sayıda hava saldırısı düzenledi.