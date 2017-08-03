ABD'de Missouri eyaletine gidecek siyahilere seyahat uyarısı

ABD'de, Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği, artan ayrımcılık nedeniyle Missouri eyaletine gidecek siyahilerden dikkatli olmalarını istedi.

ABD'de siyahilerin vatandaşlık haklarının korunması konusunda faaliyette bulunan Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), Missouri eyaletinde son zamanlarda artan ayrımcılık olayları nedeniyle siyahileri buraya gitmemeleri konusunda uyardı.



NAACP Missouri şubesi başkanı Rod Chapel, yaptığı açıklamada, Missouri'de siyahilere karşı "ayrımcılık ve taciz" olasılığının arttığını ve bu nedenle siyahi ile kadın yolcuların eyalete gitmemelerini istedi.



Chapel, eyalete gitmek zorunda kalan siyahilere ise "aşırı dikkatli" olmalarını tavsiye etti.



Seyahat uyarısının "uzun süren ırk, cinsiyet ve renk temelli suçların" artması nedeniyle verildiğini belirten Chapel, eyaletteki "belirsiz tehlikenin" ne zaman biteceğini bilmediklerini kaydetti.



Chapel, siyahi Amerikalılara yönelik uyarının 28 Ağustos 2017 tarihine kadar geçerli olduğu belirtti.



Sivil toplum örgütleri, eyaletin cumhuriyetçi yöneticilerinin, siyahilere karşı bireysel ayrımcılığı ve tacizleri artırdığını ileri sürüyor.