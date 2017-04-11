ABD'den Rusya'ya rest! Esed ailesinin saltanatının sonu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 'Rusya biz ve müttefiklerle mi ya da Esad, İran ve Hizbullah'la mı birlikte olacağını seçmek zorunda' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın bir seçim yapması, ya İran-Beşşar Esad rejimi-Hizbullah'ın ya da Batı'nın ve Ortadoğu ülkelerinin tarafında olması gerektiğini söyledi.



Tillerson, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği İtalya'nın Lucca kentinde basına açıklama yaptı.



Rex Tillerson, Moskova yönetiminin Esad rejimiyle ilişkisine son verdiğini umut ettiğini belirterek, Rusya ile Esad rejimi arasında kimyasal silah anlaşması olduğu halde rejimin bu silahları kullanmasının Rusya'yı zor durumda bıraktığını söyledi.



Rusya'nın bir seçim yapması gerektiğini vurgulayan Tillerson, "Rusya'nın Esad rejimi, İran ve Hizbullah ile kurduğu ittifakın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek mi? Yoksa Rusya, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" şeklinde konuştu.



Tillerson, Suriye'de kimyasal silah bulunmasını istemediklerini vurgulayarak, bu silahları ele geçiren terörist grupların, ABD'ye ya da ABD'nin müttefiklerine saldırabileceğine dikkati çekti. Tillerson ayrıca kimyasal silah kullanımının Suriye'de ya da başka bir bölgede "normalleştirmeyeceklerini" kaydetti.



ABD'nin geçen hafta Suriye'de Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasının doğrudan Esad'in kimyasal silah kullanımına misilleme olduğunu ifade eden Tillerson, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suriye'deki karışık durum nedeniyle orada emniyetsiz kimyasal silah bulunmasının ulusal güvenliğimize tehdit olduğunu düşünüyoruz. DEAŞ'a karşı savaşımız var, iç savaş yaşanıyor. Aynı zamanda ciddi şekilde el Kaide varlığı söz konusu. Burada ne tür bir silah olursa olsun bulunup ortadan kaldırılması bizim için önemli. Esad'in geleceği konusunda ise siyasi bir süreç sonucunda Suriye'nin nasıl yönetileceğine karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Politikamız Suriye halkı tarafından yönetilen, tek bir Suriye'nin olmasıdır."



"ESAD AİLESİNİN SALTANATI SONA YAKLAŞIYOR"



Tillerson ayrıca konuşmasında Esad'in Suriye'deki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Esad rejiminin sona yaklaştığını belirten Tillerson, "Esad ailesinin saltanatının sona yaklaştığı hepimiz için çok açık. Fakat soru, bu sürecin nasıl gelişeceği. Geçişin kendisi çok önemli olacak. Bizim görüşümüz kalıcı ve sağlam tek bir Suriye'nin olması." ifadesini kullandı.



Bakan Tillerson'un çarşamba günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.