ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre verildi

ABD, Washington ve San Fransisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.

ABD, 35 Rus diplomat için sınır dışı edilme kararı verdiğini açıkladı.



Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde herhangi bir somut kanıt bulunmasa da, Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.



Diplomatların ülkeyi 72 saat içerisinde terk etmesi gerekirken, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağı açıklandı.

ABD, ülkedeki iki Rus temsilciliğinin kapatıldığını duyurdu.