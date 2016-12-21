ABD'den PKK açıklaması: üzüntü duyuyoruz

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini kaydetti.



Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA