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21 Aralık 2016 21:15 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2016 21:25

ABD'den PKK açıklaması: üzüntü duyuyoruz

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını ifade etti.

ABD'den PKK açıklaması: üzüntü duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini kaydetti.

Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.


Kaynak: AA

Etiketler: Douglas SillimanIrakPKKABD


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  • ali ali - Simdiye Kadar cay mi iciyordunuz lan......

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  • Ayhan Bayoğlu - Bu nasıl bir iki yüzlülüktür, hem destekle hem üzüntü duyuyorum de. Bu Amerika ve Avrupa'nın gözümüzün içine baka baka yalan söylemeleri neyin kafası anlamıyorum.

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