ABD'den NATO üyelerine yeni uyarı

ABD Başkan Yardımıcısı Pence, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırması gerektiğini, bu konuda Amerikan halkının sabrının sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımıcısı Mike Pence, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırması gerektiğini, bu konuda Amerikan halkının sabrının sonsuza kadar sürmeyeceğini belirterek, "Amerika, üzerine düşeni yapacak. Ancak Avrupa'nın savunması, bizim kadar Avrupa'nın da taahhüdünü gerektiriyor." dedi.



Pence, AB kurumlarının liderleriyle görüştükten sonra NATO Karargahı'na geçerek, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. İkili, yaklaşık bir saat süren görüşme sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Stoltenberg, daha fazla savunma harcaması ve NATO'da daha adil bir yük paylaşımının önemi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

"KENDİSİ YAPMAZKEN ABD'DEN TALEP EDEMEZ"



Bunun göreve başladığından beri en büyük önceliği olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Avrupalılar, Avrupa'nın savunmasına daha fazla taahhütte bulunmaya istekli değilse, ABD'den bunu talep edemez." dedi.



2016'da, uzun yıllar süren kesintiden sonra Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamalarının yüzde 3,8 arttığını kaydeden Stoltenberg, müttefiklerin 2014'e alınan karar doğrultusunda GSYİH'larının yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefinine ilişkin çabalarını hızlandırması gerektiğini ifade etti.

"2017 YILININ SONUNA KADAR GERÇEK BİR İLERLEME"



Pence ise "ABD ve Başkan Donald Trump'ın NATO ve transatlantik ittifaka verdiği güçlü desteği"ni ifade etmek üzere NATO'da bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, savunma harcamalarında artış yapılmasının önemine değindi.



Amerika'nın üzerine düşeni yapacağına işaret eden Pence, "Ancak Avrupa'nın savunması, bizim kadar Avrupa'nın da taahhüdünü gerektiriyor." dedi.



Pence, "ABD Başkanı ve Amerikan halkı, müttefiklerimizin sözlerini tutmasını, ortak savunmamızda daha fazlasını yapmasını ve Başkanın da (Trump) umduğu gibi, 2017 yılının sonuna kadar gerçek bir ilerleme kaydedilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

"BİR PLANINIZ YOKSA, EDİNİN"



"Savunma harcamasını artırmaya yönelik bir planınız yoksa, edinin. " diyen Pence, "Bunlar benim değil, onun (Trump) sözü. Laf değil, harekete geçme zamanı." şeklinde konuştu.



Pence, konuşmasına şöyle devam etti:



"Trump gibi doğrudan Amerikan halkına konuşma konusunda kendine has kabiliyete sahip biri varsa ve medya yanlış yaparsa, Başkan Trump, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için meseleyi doğrudan Amerikan halkına götürecektir."