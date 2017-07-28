ABD'den Kuzey Kore'ye karşı Güney Kore ve Japonya'ya destek

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin bin kilometre menzile ulaşmasından dolayı kıtalar arası balistik füze olduğu değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin doğu yakası yerel saatiyle 10.41’de Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze fırlattığı ifade edildi.



Davis, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Füze Mupyong-ni’den fırlatıldı ve Japon Denizi’ne düşmeden önce bin kilometre uçtu. Detaylı bir değerlendirme için kurumlar arası çalışmamız devam ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Kuzey Kore’nin fırlattığı füzenin Kuzey Amerika için tehdit oluşturmadığını tespit etti.”



ABD’nin tehditlere karşı Güney Kore ve Japonya’nın yanında olduğunu belirten Davis, ABD’nin Kuzey Kore'den gelecek füze tehdidine karşı kendini korumaya hazır olduğunu vurguladı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya’nın ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğünü ifade etmişti.



Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, füzenin Japon Hakkaido Adası'nın 88 deniz mili açığına düştüğü belirtildi.