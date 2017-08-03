ABD'den Kuzey Kore'deki vatandaşlarına uyarı

ABD, Kuzey Kore'deki vatandaşlarına, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağından önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin yeni seyahat yasağının uzantısı olan yeni bir uyarı yayınladı.



Uyarıda, seyahat yasağına ilişkin istisnaların sadece "çok sınırlı koşullar altında" verilecek özel izne tabi olduğu belirtilerek, Kuzey Kore'deki vatandaşlarının seyahat yasağından önce bu ülkeden ayrılmaları istendi.



Kuzey Kore'ye ABD pasaportuyla seyahat etmek isteyen kişilerin, aldıkları özel izni pasaportlarına işletmesi gerektiği kaydedildi.



Bakanlıktan salı günü yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek seyahat yasağının, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve ülkeye gitmesi "ulusal çıkarlara" uygun olan diğer kişileri kapsamayacağı ifade edilmişti.



Yasağa ilişkin karar, 2 Ağustos çarşamba günü yayınlanan resmi gazetede yer almıştı.



Kuzey Kore'ye yönelik yasak, eğer iptal edilmezse en az 31 Ağustos 2018'e kadar devam edecek.



Yasağı muafiyet başvurusu yapmadan delmeye çalışanlar, para cezası ve 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.



