ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Kuzey Kore açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze kapasitesini elde etmesiyle ilgili, "Bu kapasitenin bizi savaşa daha da yaklaştırdığına inanmıyorum." dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle sohbeti sırasında basın mensuplarının, Kuzey Kore'nin hafta başında gerçekleştirdiği Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) denemesine ilişkin sorularını yanıtladı.



"Pyongyang'ın elde ettiği ICBM kapasitesinin ABD'yi Kore yarımadasında savaşa bir adım daha yaklaştırıp yaklaştırmadığına" ilişkin soru üzerine Mattis, "Bu kapasitenin bizi savaşa daha da yaklaştırdığına inanmıyorum." diye konuştu.



ABD'nin Kuzey Kore'nin elindeki füzenin atmosfere geri giriş sistemlerini, modül, fırlatma ve uçuş kabiliyetlerini incelediğini dile getiren Savunma Bakanı, Kuzey Kore ile tırmanan gerginliği azaltmak konusunda diplomasinin halen ABD'nin öncelikli işi olduğunu kaydetti.



ABD yönetiminin ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam edeceğini ifade eden Mattis, "Biz kırmızı çizgilerle değil, gerçeklerle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.



Savunma uzmanları Kore yarımadasında çıkacak bir savaşın 25 milyon sivili tehlikeye sokma riski bulunduğundan, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı askeri bir adım atmasının şu aşamada söz konusu olmadığını belirtiyor. Japon mevkidaşıyla telefonda görüştü.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ICBM denemesinden sonra Güney Kore ve Japonya liderleri ile telefon görüşmesi yaparken, Mattis de Japon mevkidaşı Tomomi İnada ile telefonda görüştü.