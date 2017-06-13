ABD'den Katar Büyükelçisi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, görevinden ayrılacağını açıklayan ABD'nin Katar Büyükelçisi Smith'in 3 yılını doldurduğunu ve görevinden ayrılmasının "normal bir rotasyon" olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ay içinde görevinden ayrılacağını açıklayan ABD'nin Katar Büyükelçisi Dana Shell Smith'in görevinde 3 yılını doldurduğunu ve görevinden ayrılmasının "normal bir rotasyon" sonucu olduğunu bildirdi.



İsminin açıklanmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Smith'in görevinden ayrılma kararının bu yılın başlarında alındığını belirtti.



Smith'in ayrılacak olmasını "normal rotasyon" olarak niteleyen bakanlık yetkilisi, söz konusu kararın bugün alınmış bir karar olmadığını kaydetti.



Twitter hesabından "ABD'nin Katar Büyükelçisi olarak görevim bu ay sona eriyor. Bu, hayatımdaki en büyük onur idi ve bu harika ülkeyi özleyeceğim" açıklamasını yapan Smith'in, Donald Trump yönetiminin Katar politikasını protesto etmek için istifa ettiği iddia edilmişti.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.