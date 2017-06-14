ABD'den vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör ve kaçırılma riskini gerekçe göstererek vatandaşlarını Irak'a yapacağı seyahatler konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Irak içerisinde yapılacak seyahatler çok ciddi bir tehlike arzetmeye devam ediyor ve elçiliğin zorluk içerisinde olan vatandaşlara yardım etme imkanı çok sınırlı." ifadesine yer verildi.



Irak'ta DEAŞ dahil terör örgütlerinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Irak'ta bulunan ABD vatandaşları çok yüksek derecede terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski taşıyor." sözlerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının kalabalık mekanlardan uzak durması ve protesto gösterilerine katılmaması çağrısında bulunuldu.