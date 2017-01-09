ABD’den iki öncelikli beklentimiz var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD’den iki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin iade edilmesi. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "ABD’nin önceki dönemde yaptığı bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir.​" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, "PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum." dedi.