ABD’den DEAŞ’ın Musul’daki liderlerine hava saldırısı

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian, DEAŞ liderlerinden El Emri’nin 13 Şubat, El Kiriaşi’nin 12 Ocak ve El Ceburi’nin de 4 Ocak'ta güdümlü hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, ocak ve şubat aylarında Irak’ın Musul kenti civarında DEAŞ terör örgütünün üç liderinin hava saldırılarında öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.



Albay Dorrian, Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.



Dorrian, DEAŞ liderlerinden Haki İsmail Ahmet El Emri’nin 13 Şubat, Ebu Abbas El Kiriaşi’nin 12 Ocak ve Abdullah Süleymani El Ceburi’nin de 4 Ocak tarihinde düzenlenen güdümlü hava saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.



Ahmet El Emri’nin Irak El Kaidesi ile iribatlı olduğunu ve DEAŞ’ın Musul’daki güvenlik ağının yöneticilerinden olduğunu ifade eden Dorrian, “El Emri’nin ölümü DEAŞ liderlerine uyguladığımız durağan bir baskının göstergesidir.” dedi.



Sözcü, Ebu Abbal El Kiriaşi’nin DEAŞ’ın bomba yüklü araçlarının koordinesinden sorumlu olduğunu ve Abdullah Süleymani El Ceburi’nin ise DEAŞ’ın Musul’daki uçaksavar ve hava savunma araçlarından sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

"DEAŞ’LA MÜCADELEDE YENİ STRATEJİ”



ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Pentagon’a gönderdiği DEAŞ’la mücadeleyi hızlandıracak 30 günlük bir inceleme talimatı ile ilgili olarak değerlendirmelerini ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel’e sunduklarını belirten Dorrian şu ifadelere yer verdi:



“Girdilerimizi General Votel’e sunduk. Ve anladığım kadarıyla General Votel’de emir komuta zincirinde bu değerlendirmeleri iletti. Dolayısıyla bu noktada bulunduğum yer verilecek kararı beklemektir ve tabii bu kararlar verildiğinde Washington merkezli bir duyuru yapılacaktır.”