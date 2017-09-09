ABD Dışişleri Bakanlığından Arakan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'e sığınan yaklaşık 270 bin Arakanlı Müslümanın durumuyla ilgili endişelendiklerini ve bu kişilere insani yardım ulaştırılması için ilgili ortaklarla çalışıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Nauert, "Kitlesel köy yakmalar ve şiddet içeren saldırılar da dahil Burma'nın Arakan eyaletindeki ciddi insan hakları ihlalleri iddialarının ardından 25 Ağustos'tan bu yana 270 bin Rohingyalının Bangladeş'e geçtiği şeklindeki Birleşmiş Milletler (BM) açıklamasını takiben oldukça endişeliyiz." ifadesini kullandı.



Sığınmacılara acil yardım ulaştırılması için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü de dahil ortaklarla yakın iş birliğini sürdüreceklerini belirten Nauert, şunları kaydetti:



"ABD hükümeti Ekim 2016'dan bu yana Burma ve bölge genelinde yerlerinden edilmiş korumasız insanlar için yaklaşık 63 milyon dolar insani yardım temin etmiştir. Bangladeş yönetimini de bu insani krize verdiği cevaptan dolayı alkışlıyor, olaylardan etkilenen kişilere yardımların ulaştırılması noktasındaki çabalarını takdir ediyoruz."



Nauert, önceki günkü açıklamasında, 2 tarafı da sükunet içinde davranmaya davet etmiş, insan hakları ihlalleriyle ilgili net bir değerlendirme yapmamıştı.