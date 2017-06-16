Pentagon'dan 'Afganistan'a ilave 4 bin asker' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'a ilave 4 bin asker gönderme hazırlığı yaptığı iddiasıyla ilgili "henüz karar verilmedi" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'a ilave 4 bin asker gönderme hazırlığı yaptığı iddiasıyla ilgili olarak "henüz karar verilmedi" değerlendirmesinde bulundu.



AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway-Rankine, Afganistan'a ilave asker gönderme hazırlığı iddiasına cevap verdi.



"Henüz bir karar alınmış değil." açıklamasını yapan Galloway, konuyla ilgili daha fazla detaya girmeyeceklerini bildirdi.



Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon'un "Afganistan'daki durumu lehine çevirebilmek amacıyla bu ülkeye ilave 4 bin asker göndereceği" iddiasını içeren haberlere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, ilave asker için hazırlık yapıldığını söylemişti.