ABD'den 'Afganistan' itirafı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO'nun Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini aksi halde Taliban örgütün intikam alma riski bulunduğunu söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonuna ilişkin bir oturum gerçekleştirildi.



Oturumda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afgan güçlerinin artık ülkenin güvenliğinden tamamen sorumlu olduğunu dile getirdi.



Daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar düşürüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, bunların muharip olmadığını aktardı.



Ülkedeki güvenlik durumunun aşırı derecede zorlayıcı olmayı sürdürdüğüne değinen Stoltenberg, "Yakın zamanda Kabil'de acımasız saldırılara şahit olduk. Son aylarda yüzlerce masum sivil öldürüldü. Tam da bu yüzden (Afganistan'daki) varlığımız önem arz ediyor. Dolayısıyla bugün, Afganistan'a olan taahhüdümüzü tekrar teyit ettik. 2017'den sonra da Kararlı Destek Misyonumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



NATO AFGANİSTANDAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEK



Bu çerçevede alınan kararı açıklayan Stoltenberg, "Askeri yetkililer misyon için birkaç bin daha asker talep etti. Ben de Afganistan'daki varlığımızı artıracağımızı teyit edebilirim." dedi.



Jens Stoltenberg, bu ay başında yapılan bir konferansta 15 ülkeden ek katkı sözü aldıklarını bildirdi.



Savunma Bakanları Toplantısı sırasında da başka ülkelerin taahhütte bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, sayısı konusunda bilgi vermediği bu askerlerin muharip olmayacağını vurguladı.



Yeni birliklerin Afgan Özel Kuvvetlerini, Hava Kuvvetlerini destekleyeceğini ve askeri eğitimlerin hızlandırılmasına yardımcı olacağını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun 2014 yılındaki muharip rolünü sona erdirmesinin yanlış olmadığını savunarak, "Bu, kesinlikle bir hata değil. Çok daha önceden yapmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.



ASKERLERİ ÇOK HIZLI ÇEKTİK



ABD Savunma Bakanı Mattis ise düzenlediği basın toplantısında Genel Sekreter Stoltenberg ile aynı düşüncede olmadığını ortaya koydu.



Mattis, "Geriye bakıldığında, askerlerimizi çok hızlı bir şekilde çektiğimiz, rakamları biraz hızlı düşürdüğümüz konusunda büyük ölçüde fikir birliği var." diye konuştu.



ABD'li bakan, misyonun asker ihtiyacına da değindi.



Bu konuda biraz boşluk olduğunu anlatan Mattis, "Ülkeler hızlarını artırıyor. Şu anda bu boşluğun yüzde 70'ini doldurduk ve burada duyduklarıma dayanarak geri kalanı dolduracağımız konusunda çok iyimserim." açıklamasını yaptı.



Afganistan'daki NATO görevinin ne zaman biteceği konusunda tarih vermekten kaçınan Mattis, "Savaşlara zaman çizelgesi koymuyorum. Savaş, temelde öngörülemez bir fenomendir." yorumunu aktardı.



NATO'nun Afgan halkına korku ve terörden özgürlük vaadinde bulunduğunu kaydeden Mattis, terörden özgürlüğün işi yarıda bırakmamayı gerektirdiğine dikkati çekti.



Hem Afganistan'da hem de Suriye ve Irak'taki duruma atıfta bulunan James Mattis, "Bıktım, eve dönüyorum deyip sonra tekrar gidip vuramazsınız." görüşünü dile getirdi.



ABD 4 BİN ASKER İSTEDİ



NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'da yerel birliklerini eğitmek, onlara danışmanlık yapmak ve yardım etmek için yaklaşık 13 bin 500 askeri bulunuyor.



ABD'nin 4 bin yeni asker istediği ve 3 bin dolayında bir artışın beklendiği ifade ediliyor.



NATO, 2003 yılından 2014 sonuna kadar savaşta öncü rol oynamış ve daha sonra da görevi Afgan ordusuna teslim etmişti. Buna karşın son zamanlarda Taliban'ın ülkedeki saldırılarını artırması endişeye yol açmıştı.