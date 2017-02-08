Trump'ın elçisinden AB'ye çok ağır sözler!

Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ve Avrupa Birliği karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Ted Malloch, Avrupa'yı vefasızlıkla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ve birlik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ted Malloch, Avrupa'yı vefasızlıkla suçladı.



Malloch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupalıların AB içinde yer alıp almama ya da nasıl bir birlik inşa etmede kendilerinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.



2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden doğumunun ABD sayesinde olduğunu belirten Malloch, "Avrupa'yı bügünkü haline getiren, bizim kanımız, bizim terimiz, bizim gözyaşımız ve bizim paramızdı. Şu anda elimizde, Amerikan karşıtlığından ziyade bir dereceye kadar minnettarlık olsaydı daha iyi olurdu." dedi.



"BRÜKSEL'DE İSTENMİYOR"



Bu açıklamalar karşısında Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.



AB Konseyi Başkanı Tusk da Trump'ı AB'nin karşı karşı olduğu dış tehditler arasında saymıştı. Ted Malloch'un yakın zamanda ABD Başkanı Trump tarafından ABD’nin AB Büyükelçisi olarak görevlendirileceği belirtiliyor.