ABD'deki silah firmasından skandal

İslamofobinin yükselişe geçtiği ABD'de bir silah firmasının üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" yazılı Müslüman karşıtı rozet tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret olaylarındaki artış devam ediyor.



Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), merkezi Florida'da bulunan tabancalarının promosyonu için üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" ifadesi yazılı rozet kullanan SCCY silah firmasına tepki gösterdiklerini açıkladı.



Sivil toplum kuruluşu CAIR açıklamasında, "Sivillere silah satan üretici firma, bu rozetle Amerikalı Müslümanları hedef alan şiddeti teşvik etmektedir." ifadesini kullandı.



Silah firmasına endişelerini dile getirdiklerini belirten CAIR, firmadan henüz bir yanıt alınamadığını kaydetti.



CAIR'in en son raporuna göre, seçim yarışının yaşandığı 2016'da İslam karşıtı eylemlerde bir önceki yıla göre yüzde 57'lik artış kaydedildi. Bu süre içinde Müslüman karşıtı nefret suçlarında ise yüzde 44'lük artış oldu.