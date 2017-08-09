ABD'deki salmonella vakalarında papaya izi

Ülke genelinde salmonella bakterisinden hastalanan kişilerin 109'a çıktığı belirtildi.

ABD'nin 16 eyaletinde 109 kişinin hastalanmasına neden olan salmonella bakterisinin Meksika'dan ithal edilen papayalardan bulaştığı bildirildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, temmuzdan bu yana 16 eyalette salmonellaya yakalanan 109 kişiden 35'inin tedavi altına alındığı, bunlardan New York'ta bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, salmonella vakalarının nedenine ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda hastalığın Caribena, Cavi ve Valery marka papayaların tüketilmesinden bulaştığı kaydedildi.



Söz konusu papayaların Meksika'dan ithal edildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, tüketiciler bu marka papayaları yememe, eğer yedilerse bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarıldı.



Meksika'daki bir çiftlikten getirildiği belirtilen papayalarda 5 farklı salmonella bakterisine rastlandığı, karın ağrısı, ishal, kusma ve ateşe neden olan bakterinin yaşlı ve çocukları daha fazla etkilediği bildirildi.