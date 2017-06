ABD'deki Beşiktaşlılar, Brooklyn Köprüsü'nde

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun şampiyonu Beşiktaş'ın New York'taki taraftarları, Brooklyn Köprüsü'nde Beşiktaş bayrakları ve marşları eşliğinde şampiyonluk yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beşiktaş USA Derneği, ABD'nin New York kentindeki dünyanın en eski köprülerinden 1883 yapımı Brooklyn Köprüsü üzerinde şampiyonluk yürüyüşü düzenledi.



Siyah-beyaz renklere gönül veren New York'taki Türklerden oluşan 100'e yakın taraftar, Beşiktaş'ın şampiyonluğu nedeniyle Brooklyn Köprüsü'nün Brooklyn ayağı yakınındaki parkta toplandı.



Parkta, büyük Beşiktaş bayrağıyla fotoğraf çektiren taraftarlar, burada davul zurna eşliğinde halay çekti.



KÖPRÜ ÜZERİNDE SİYAH VE BEYAZ BALONLAR UÇURDULAR



Ellerindeki Beşiktaş flama ve bayraklarıyla marşlar eşliğinde Manhattan yönüne doğru yürüyen taraftarlar, köprü üzerinde siyah ve beyaz balonlar uçurduktan sonra yürüyüşe son verdi.



Köprüden geçen bazı araçların kornalarına basarak Beşiktaşlıların kutlamasına katıldıkları görülürken, taraftarların coşkusu turistlerin de ilgisini çekti.

Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlayan East River (Doğu Nehri) üzerinde 1883'te hizmete açılan Gotik tarzdaki dönemin mühendislik harikası Brooklyn Köprüsü, New York'a gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.