ABD'de yeni atama
ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na atama yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow getirildi.
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow getirildi.
Kaynak: AA
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