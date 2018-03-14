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14 Mart 2018 23:27 | Son Güncelleme: 14 Mart 2018 23:29

ABD'de yeni atama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na atama yapıldı.

ABD'de yeni atama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow getirildi.


Kaynak: AA

Etiketler: Donald TrumpABD


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