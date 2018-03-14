Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'de yapılacak o görüşme ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini açıkladı.

Moskova'da, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetleriyle birlikte görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası iki bakan kameralar karşısına geçti.

HAREKATIN AMACI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonunun amacı işgal değil, teröristlerle mücadele etmektir. Biz gittiğimiz her yerde sivillere destek veriyoruz. Teröristlerin bu topraklarda barınmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD TOPLANTISI ERTELENEBİLİR

Bakan Çavuşoğlu ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un görevden alınmasından dolayı ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak 'Menbiç' konulu toplantının ertelenebileceğini söyledi.



S-400'LERİN TESLİMATINI HIZLANDIRACAĞIZ

İki dışişleri bakanının yaptığı basın açıklamasında S-400'ler de gündeme geldi. Çavuşoğlu, "S-400'leri ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi" ifadelerini kullanırken, Rus mevkidaşı Lavrov, "S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız" dedi.