ABD'de vergi reformu eylül ayına kaldı

Beyaz Saray, vergi reformu teklifinin Kongreye ancak eylül ayı içerisinde gönderilebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn, Beyaz Saray'daki bir toplantıda, yönetimin vergi reformunun ancak eylül ayının ilk yarısında tamamlanabileceğini söyledi.



Cohn, reform hazırlıklarının, Beyaz Saray'ın Kongre ile müzakereleri, yasa teklifinin açıklanmasından sonraya bırakmak istemediği için zaman aldığına işaret ederken, "Tüm pürüzleri, yasa teklifi Kongreye gitmeden çözmeye odaklandık." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformuna ilişkin gelişmeleri hemen her gün ya kendisine ya da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sorduğunu anlatan Cohn, "Başkan'dan her gün vergi reformu hakkında en az bir telefon alıyoruz." ifadelerini kullandı.



"2017 İÇİNDE HALLEDECEĞİZ"



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan da vergi reformunun parti içindeki görüş ayrılıklarına rağmen bu yıl içinde gerçekleştirileceğini taahhüt etti. Ryan, Ulusal İmalatçılar Deneğinin Washington'daki zirvesinde bir araya geldiği iş adamlarına, kamuoyunda çıkan tüm spekülasyonlara kulaklarını kapatmaları çağrısında bulundu.



Ryan, şunları söyledi:



"Vergi reformunun tamamlanmaya hazır olduğunu duyacaksınız. Sonra öldüğünü duyacaksınız. Sonra işlerin yeniden rayına girdiğini duyacaksınız. Daha sonra vergi reformunun hayat ünitesine bağlı olduğunu duyacaksınız. Bazen bunların hepsini aynı hafta ya da gün hatta aynı saat içinde duyacaksınız. Bunların hiçbirine şaşırmayın. Size burada söylüyorum. Vergi reformunu, 2017 içinde halledeceğiz."



Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler, vergi reformuyla mevcut sistemin sadeleştirilmesini ve vergi oranlarının düşürülmesini hedefliyor.