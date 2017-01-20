ABD'de Trump dönemi resmen başladı

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu.

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu.

HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ

Trump törende yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER

Başkanlık görevini devralan Donald Trump’ın yemin töreni öncesi, bir grup maskeli protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.



Başkent Washington'da siyah giymiş, maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.



ABD'nin farklı eyaletlerinden çok sayıda Trump destekçisi de yemin törenini izlemek üzere Washington'a geldi.



Trump karşıtı ve destekçileri arasında ara ara sözlü sataşmalar da yaşandı.



