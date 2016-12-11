ABD'de soğuk hava ve kar fırtınası

ABD'nin Orta Batı ve Büyük Göller bölgelerinde etkili olan soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle Chicago havaalanlarındaki yaklaşık bin 400 uçuş iptal edildi.

Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Güney Dakota ve Wisconsin eyaletlerinde cumartesi akşamından bu yana etkili olan soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu metropollerden Chicago'da kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığını açıklayan Amerikan Ulusal Hava Servisi, vatandaşları sıfırın altına düşen soğuk hava ve kar yağışı konusunda tedbir almaları için uyardı.



Şehiriçi ulaşımı da olumsuz etkileyen soğuk hava ve karın pazartesi günü de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA