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11 Eylül 2017 09:25 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2017 09:26

ABD'de silahlı saldırı

Teksas eyaletindeki bir evde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Plano kentindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.

Saldırgan ve kurbanların kimlikleri açıklamazken saldırının nedeni ise henüz netleşmedi.

Etiketler: ABDsilahlı saldırı


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