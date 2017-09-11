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11 Eylül 2017 10:04 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2017 10:06

ABD'de silahlı saldırı: En az 7 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: En az 7 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Plano kentindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.

Saldırgan ve kurbanların kimlikleri açıklamazken saldırının nedeni ise henüz netleşmedi.

Etiketler: teksasabdsilahlı saldırı


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