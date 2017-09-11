ABD'de silahlı saldırı: En az 7 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Plano kentindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.



Saldırgan ve kurbanların kimlikleri açıklamazken saldırının nedeni ise henüz netleşmedi.