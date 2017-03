ABD'de şiddetli kar fırtınası

ABD'nin kuzeydoğusunda 18 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası nedeniyle New York ve çevresindeki 4 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'de mart ayıyla birlikte baharın gelişini bekleyen yaklaşık 18 milyon kişi, kar yağışı ve fırtına nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kaldı.



New York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, birçok kentte toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi.



Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi gecesinden çarşamba sabahına kadar yaklaşık 7 bin 800 uçak seferinin de iptal edildiği duyuruldu.



New York'ta yer üstünde giden metro seferleri durdurulurken yer altındaki ulaşım da gecikmelerle sürdürülebiliyor. New York ve New Jersey'deki şehir içi otobüs seferlerinin ise tamamı durduruldu.



Şehirlerarası tren seferleri yapan Amtrak şirketi, New york ve Boston arası seferlerin iptal edildiğini, New York Washington D.C. seferlerinin ise tarifelerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.



Connecticut eyaletindeki tüm otoyollar sabah yerel saatle 05.00'ten sonra görevli araçlar haricinde trafiğe kapatıldı.



TRUMP TWİTTER'DAN UYARDI



New York kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Yetkililer kente 5-10 santimetre daha kar yağmasının beklendiğini duyurdu. New York eyaletinin kuzeyinde ise kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı belirtildi.



ABD'nin kuzeydoğu kıyılarında rüzgar hızının zaman zaman 80-100 kilometreye ulaşacağı uyarısı yapıldı.



ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Doğu kıyısında yaşayanlar kar fırtınası nedeniyle dikkatli olun ve yerel yöneticilerinizin uyarılarına kulak verin." ifadelerini kullandı.







WASHİNGTON'DA KAR FIRTINASI ELEKTRİKLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ



ABD’nin doğu kıyılarını etkisi alan kar fırtınası Stella, başkent Washington’da federal kurumların ve okulların iki saat gecikmeyle açılmasına neden olurken devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle 5 bin haneye elektrik verilemiyor.



New York, New Jersey, Massachusetts ve New England eyaletlerinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken başkent Washington’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.



Yoğun kar nedeniyle devrilen bazı ağaçların elektrik tellerine zarar verdiği bildirilirken olumsuz hava koşulları nedeniyle Washington bölgesinde 5 bin civarında aboneye elektrik verilemediği bildirildi.



Öte taraftan kış boyunca ilk kez yağan karın tadını çıkarmak isteyen Washingtonlular Beyaz Saray’a yakın National Mall parkına akın etti.