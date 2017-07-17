ABD'de sel: 9 ölü

Arizona eyaletinde meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde, aşırı yağış sonrasında yaşanan sel nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.



Gila İdari Bölge Şerif Ofisinden Tonto Milli Parkı'nda meydana gelen selle ilgili yapılan açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtildi.



Ölenlerin, Cold Springs yüzme oyuğu için Phoenix ve Flagstaff bölgelerinden günübirlik gelen 14 aile ve arkadaş grubundan olduğu ifade edilen açıklamada, alanda yaklaşık 100 kişi bulunduğu ve bunlardan 2'sinin kayıp olduğu kaydedildi.



Sel bölgesinde mahsur kalanların bir kısmının helikopterlerle kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Açıklamada, kurtarılanlardan 4'ünün Tonto Arama ve Kurtarma ekiplerince hastaneye sevk edildiği kaydedildi.