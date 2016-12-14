ABD'de sanayi üretimi sert düştü

ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,4 gerileyerek marttan bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,4 gerileyerek son 8 ayın en kötü performansını kaydetti.



ABD Merkez Bankasının (Fed) verilerine göre,sanayi üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 daraldı. Mart ayından bu yana en büyük düşüşü kaydeden sanayi üretiminin yüzde 0,3 gerilemesi bekleniyordu.



Bu arada, geçen ay sabit kaldığı açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisi yüzde 0,1 artışa revize edildi. Ekim bu revizyon sayesinde sanayi üretiminin son 4 aydır yükseliş kaydettiği tek ay oldu.



Öte yandan, yüzde 0,2 azalması öngörülen kasım imalat sanayi üretimi yüzde 0,1 ile beklenenden az geriledi. Veriler, ayrıca kapasite kullanım oranının kasımda 0,4 puan azalarak yüzde 75'e yükseldiğini ortaya koydu. Söz konusu orana yönelik beklenti yüzde 75,1 olarak öngörülmüştü.



Analistler, son 4 ayın 3’ünde gerileme kaydeden sanayi üretimini, sektörün kısa süren toparlanma sürecinin ardından yeniden zayıfladığı şeklinde değerlendiriyor.



Bu arada, New York borsası, Fed’in faiz kararı öncesinde, açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle güne karışık bir seyirle başladı.



Verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık yüzde 0,4 artarak beklentiyi aştı. Ülkede perakende satışlar ise kasımda yüzde 0,1 ile beklentinin altında artarak son 3 ayın en düşük yükselişini kaydetti.

Kaynak: AA