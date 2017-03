ABD'de "Rusya" tartışması büyüyor! "Tamamen ikiyüzlülük"

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile geçen yıl iki kez görüştüğü ortaya çıkan Adalet Bakanı Sessions'ın istifasını isteyen Demokratlara sert çıktı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüştüğü ortaya çıkan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını isteyen Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi'ye sert eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, her iki Demokrat siyasetçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük." ifadesini kullandı.



ABD'de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasıyla başlayan Rusya tartışması, Adalet Bakanı Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.



Bakan olmadan önce Senatodaki ifadesinde Ruslarla temasta bulunmadığını dile getiren Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkması üzerine harekete geçen Demokrat Parti liderleri, Trump'a en yakın isimlerden Sessions'ın istifasını istemiş, Trump ise Adalet Bakanı'na sahip çıkmıştı.



Hafta sonunu geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida eyaletine giden Trump, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Demokratlara yüklendi.



- "TAMAMEN İKİYÜZLÜLÜK"



Önce Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer'in Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görüldüğü fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük." yazdı.



Söz konusu paylaşıma yine Twitter hesabından yanıt veren Schumer ise bu fotoğrafın kamuya ve basına açık bir ortamda 2003 yılında New York'ta çekildiğini açıkladı.



Kısa bir süre sonra Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi'nin Rusya Başbakanı Medvedev ile 2010 yılında bir yemekte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump, Pelosi için de ayrıca bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti.



Rus Büyükelçi ile görüşmesi kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan Adalet Bakanı Sessions, geçen perşembe günü yaptığı açıklamasında Rusya ile ilgili soruşturmalardan tamamen çekildiğini açıklamış ancak istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtmişti.



Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in de geçen aralık ayında Kislyak ile New York'ta görüştüğü iddia edilmişti. Bu haberin hemen ardından medyada yer alan diğer iddialarda, Trump'ın iki danışmanının daha geçen yıl temmuz ayında Rus Büyükelçi ile görüştüğü öne sürülmüştü.



"Rus yetkililerle görüşme" baskısını iyice hisseden Trump yönetiminin, Flynn'in istifası ve Sessions'ın zor durumda kalmasının ardından bu süreci nasıl yöneteceği Amerikan kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.