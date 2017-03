ABD'de referandum çalışmaları

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Sistemimizi düzeltirsek işler daha kolay, daha ekonomik, daha verimli ve daha kısa sürede olacak, Türkiye zenginleşecek." dedi.

ABD'de New York'un Brooklyn ilçesi ile New Jersey'in Patterson semtinde AK Parti tarafından referandum çalışma merkezleri açıldı.



AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi gönüllülerinin "evet" oyu için kampanya faaliyetleri düzenleyeceği merkezlerin açılışlarına AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız ve davetliler katıldı.



Brooklyn'deki açılışta davetlilere hitap eden Öztürk, Cumhurbaşkanlığı sisteminin iki başlılığı ortadan kaldıracağını ve karar alma sürecini kısaltacağını söyledi.



Mevcut anayasanın "halkın iradesine karşı kurulmuş bir vesayet anayasası" olduğunu kaydeden Öztürk, "Bu yeni anayasa vesayet sistemini ortadan kaldıracak." dedi.



Yürülükteki anayasaya göre Cumhurbaşkanının sınırsız yetkileri olduğunu ve kimseye karşı sorumlu olmadığını anlatan Öztürk, yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanının halka ve parlamentoya karşı sorumlu olacağını belirtti.



Öztürk, referandumun Türkiye'nin demokratik olgunluğunun bir testi olacağını da ifade ederek, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını ve kendi içinde kavga etme lüksü olmadığını vurguladı.



Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını da dile getiren Öztürk, "Sistemimizi düzeltirsek işler daha kolay, daha ekonomik, daha verimli ve daha kısa sürede olacak, Türkiye zenginleşecek." diye konuştu.



AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız da konuşmasında, referandum sürecinde yoğun bir kampanya programı ile halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Konuya ilişkin toplantılar düzenleyeceklerini kaydeden Yıldız, "Özellikle Amerika'nın her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanacakları temsilciliklere ulaşımının sağlanması amacıyla hem otobüs, hem minibüs hem de şahsi araçlarımızla gerekli ulaşımın sağlanmasına yardımcı olmak için özellikle bu merkezlerimiz iş başında olacak." dedi.



- 96 BİN 455 SEÇMEN BULUNUYOR



ABD'deki Türk vatandaşı seçmenler, anayasa değişikliği konusundaki halk oylaması için oylarını 1-9 Nisan tarihleri arasında kullanacak.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının Washington, New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceğini duyurdu.



Seçmenler, iki hafta sonunu da kapsayacak şekilde yapılan düzenleme doğrultusunda 1-9 Nisan tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.



YSK verilerine göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 96 bin 455 kişinin bulunduğu ABD'de en fazla seçmen 37 bin 176 kişi ile New York'ta yaşıyor.