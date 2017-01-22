ABD'de on binlerce kişi Trump'ı protesto etti

ABD Başkanı Trump'ın görevini devralmasından sonra ülke genelinde başlayan protestolar, başkent Washington ve New York başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen "Kadınlar yürüyüşü” ile devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto için birçok eyaletten başkent Washington’a gelen on binlerce kişi, Kongre binasının etrafında toplandı.



Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, burada yaptığı konuşmada, Donald Trump’ın başkanlık kampanyasında ülkedeki azınlıklar ve kadınların hedef alındığını belirtti.



Steinem, Trump’ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda kendisi dahil birçok kadının kendilerini kayıtlara "Müslüman" olarak geçireceklerini söyledi.

Daha sonra ise protestocular, polis kontrolü altında Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti.



"Ben kadınım, ben adaletim"

Protestocuların ellerinde “Trump, Rusya'yı tekrar büyük yapacak”, “Kadın haklarına saygı duy Trump”, “Ben O’nu (Hillary) destekliyorum”, “Ben kadınım, ben adaletim” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.



Washington'daki kadın yürüyüşüne ABD’nin farklı şehirlerinden de destek geliyor. ABD’de özellike New York, Chicago, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde binlerce protestocu sokaklarda Trump yönetiminin seçimlerde dile getirdiği politikaları protesto ediyor.



"275 bin kişi metroyu kullandı"

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ı protesto etmek için başkent Washington’a gelen kalabalık, Trump’ın devir törenine katılanlardan daha fazla oldu.



Washington metro idaresi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, öğleden önce saat 11 itibariyle 275 bin kişinin metroyu kullandığını bildirdi.



Yürüyüş, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’ın önünde tamamlandı.



Protesto gösterileri, Trump'ın memleketi New York'ta da çoğunluğu kadın binlerce göstericiyi sokaklara çekti.



New York'ta göstericiler Birleşmiş Milletler genel merkezinin karşısındaki Dag Hammarskjold parkta toplandı.



Kalabalık grup, Trump'ın başkanlık için hazırlıklarını yürüttüğü ve merkez olarak kullandığı 56 ve 57. sokaklar arasındaki Trump Tower'a doğru yürüdü.



Göstericiler, "Benim başkanım değil", "Trump'ı yargılayın", "Benim bedenim benim kararım," "Eşit ücret ve eşit haklar", "Kadın hakkı insan hakkıdır" yazılı pankartlar taşıdı.



Hillary Clinton'dan destek

Başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton da yürüyüşe Twitter'dan destek verdi.



Clinton, "Değerlerimiz için ayağa kalktığınız, konuştuğunuz ve yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz her zaman birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.



Chicago, Boston, Atlanta ve diğer bazı büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde de binlerce kişi Başkan Trump'ı protesto etti.