ABD'de kritik zirve!

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.



Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.



Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.