ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler olduğu, saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açtı.



Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Kilisedeki yaralıların ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetti.