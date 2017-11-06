ABD'de kiliseye saldıran kişinin kimliği belli oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği açıklandı.



ABD basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın beyaz ve 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu duyurdu.



Teksas Valisi Gregg Abbot, düzenlediği basın toplantısında, daha önce yerel medyada 27 olarak verilen ölü sayısının 26 olduğunu açıkladı.



Teksas Kamu Güvenliği yetkilisi Freman Martin ise 23 kişinin kilisede, 2 kişinin kilise dışında, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.



SALDIRGAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



Tamamen siyah renkli giysiler giyen saldırganın üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu belirten Martin, olay yerinde silahını düşürdükten sonra kaçan saldırganın aracında ölü bulunduğunu, saldırganın ya intihar ettiği ya da olayın ardından kendisini takip eden bir mahalle sakini tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş olabileceğini ifade etti.



Yerel kaynaklarda kilisedeki ayine 50 civarında kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun ve kilise papazının 14 yaşındaki kızının da olduğu bilgisi yer aldı.



ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Tanrı Teksas'ta Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve polis olay yerinde, durumu Japonya'dan takip ediyorum." paylaşımında bulundu.



Eyaletin, Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi bir kiliseye girerek etrafa ateş açmış, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 20 kişi de yaralanmıştı.



ABD BAŞKANI TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonrası yayımladığı yazılı açıklamada, "güçlü olacağız" mesajı verdi.



Japonya'da bulunan Trump, Teksas'taki silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Başkan Trump, saldırıyı "şeytani bir davranış" sözleriyle tanımladığı açıklamasında, "Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı." ifadelerini kullandı.