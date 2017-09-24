ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.



Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti.



Nashville Emniyet Müdürlüğü, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.



Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.