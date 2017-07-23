ABD'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda ve İsrail'in BM Daimi Temsilciliği önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

Uluslararası Eylem Merkezinin öncülüğünde New York'ta gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve aralarında Yahudi kökenli Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık bin kişi Times Meydanı'nda toplandı.



"İsrail işgali sonlandır", "Adalet yoksa barış da yok", "İsrail ellerini Mescid-i Aksa'dan çek" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan protestocuların bir kısmı, alanda öğle namazı kıldı.



Protestocular, yaptıkları konuşmalarda, uluslararası toplumdan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınanmasını, ABD yönetiminden ise her yıl İsrail'e yaptığı maddi yardımı kesmesini istedi.



Gösteriye katılanlar Times Meydanı'ndan İsrail'in BM Daimi Temsilciliği önüne kadar yürüdü.



"BİRÇOK KİŞİ BUNU TERSİNE ÇEVİRECEK POTANSİYEL ROLÜ OLDUĞUNU BİLMİYOR"



Aafia Vakfının İnsan Hakları Operasyon Müdürü El-Hajj Mauri’ Saalakhan AA muhabirine, Filistin'in işgal edilmesine karşı halk protestosuna destek vermek için" eyleme katıldığını söyledi.



Saalakhan, "ABD’de hala çok kişi, ABD'nin devam eden bu krizle olan ilişkisini bilmiyor. ABD’de çok kişi bizim vergi paralarımızın insanlığa karşı işlenen bu suçun devam etmesi için kullanıldığını bilmiyor. ABD’de birçok kişi bunu tersine çevirecek potansiyel rolü olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bugün burada ve ABD’nin birçok yerindeki protestoların Amerikan halkı için bir 'uyandırma çağrısı' olmasını umuyorum." diye konuştu.



ABD genelinde Mescid-i Aksa eylemleri düzenleyen Uluslararası Eylem Merkezi'nden Siyasi Analist Bill Dores da Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve onların fikir ve din özgürlüğüyle kendi ülkelerinde barış içinde yaşama haklarını desteklemek için protestoya katıldığını dile getirdi.