ABD'deki ırkçı gösterilerde 2 polis öldü

ABD'de şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde polis helikopteri düşmesi sonucunda iki memur hayatını kaybetti.

Charlottesville'deki ırkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen polis helikopteri bir golf sahası yakınında düştü. Helikopterde bulunan polis teşkilatı mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Federal Havacılık İdaresi helikopterin eyalet polisine ait olduğunu teyit ederken, Virginia Eyalet Polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı taziye mesajında, "Bugün ölen Virginia Eyalet Polis Teşkilatının değerli memurlarına, ailelerine ve diğer sevgili memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum, hepiniz bu ulusun ürettiği en iyi kişilerdensiniz" ifadesini kullandı.



Virginia Valisi Terry McAuliffe de yaptığı açıklamada, "Bugün Charlottesville kenti ve büyük ulusumuz için çok acı bir gün" ifadesine yer verdi.



Charlottesville kentinde daha önceki bir olayda ise ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.



Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, aşırı ırkçı grupların protesto gösterileri başlattığı kentte, ırkçılık karşıtı grubun tepki göstermesi üzerine olaylar büyürken olağanüstü hal ilan etmişti.



TRUMP SERT BİR ŞEKİLDE KINADI



ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrindeki ırkçı gösterileri "en sert dille" kınadı.



Trump, düzenlediği basın toplantısında, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylara tepki gösterdi.



Şiddet ve nefretin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadelerini kullandı.



Irkçı gösterilerin ABD'de yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Trump, "Bu sorun ülkemizde uzun zamandan beri yaşanıyor. Sadece Donald Trump ya da Barack Obama dönemine ait değil." dedi.



Trump, sorunların eskiye dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız."



Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, Charlottesville'de ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Şehirdeki, ırkçılar ve karşıtları arasındaki şiddet olayları devam ediyor.



Charlottesville Belediyesinin, Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykeli kaldırma planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı. Diğer bir grubun ırkçılara tepki göstermesi nedeniyle olaylar çıkmıştı. Olaylar üzerine Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaşmıştı.