ABD'de gizli servisin dizüstü bilgisayarı çalındı

Söz konusu bilgisayarda New York'taki Trump Tower'ın kat planları ve acil durumda binanın tahliyesi için kullanılacak kaçış protokolu bulunduğu belirtildi.

ABD'de başkan ve ailesini koruma görevi bulunan ABD Gizli Servisi'nde görevli bir ajanın, içinde New York'taki Trump Tower'ın kat planı ve acil bir durumda binadakilerin tahliyesi için kullanılacak protokolün olduğu dizüstü bilgisayarı çalındı.



Gizli Servis'ten yapılan açıklamada hırsızlık olayı doğrulanarak, bir görevlinin Brooklyn'de park halindeki aracından sırt çantasının çalındığı belirtildi.



Yetkililer bilgisayarın nasıl çalındığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, konu hakkında bilgisi olan vatandaşların New York polisine bilgi vermelerini istedi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre çantada Trump Tower'ın kat planları ve acil durumlarda binadakilerin tahliyesinde kullanılacak protokole ilişkin hassas bilgilerin olduğu duyuruldu.



ABD'de görevdeki başkanlar ve ailesi ile önceki başkanlar ve ailelerini koruyan gizli servis ajanları son yıllarda skandallara konu oluyor.



Kolombiya'da ABD Başkanı Barack Obama'yı korumakla görevli ajanlar seks skandalına karışmış ardından ajanlara yönelik bazı yasaklar çıkarılmıştı.



Beyaz Saray'ın çitlerinden atlayanların engellenememesi de son dönemde gizli servis ajanlarına yönelik eleştirilere neden olmuştu.