ABD'de gece kulübüne saldırı

Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.



Little Rock kenti Polis Şefi Kentor Buckner, yerel basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "Power Ultra Lounge" adlı gece kulübünde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.



Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu olay yerinden kaçmaya çalışan 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, saldırının terör bağlantılı olduğunun sanılmadığı vurgulandı.