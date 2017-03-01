ABD'de FETÖ okullarını anlatan internet sitesi kapatıldı

ABD'deki FETÖ bağlantılı okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı "www.gulencharterschools.weebly.com" sitesi, Türkiye'den yapılan bir "içerik ihlali" şikayeti üzerine uyarı yapılmadan kapatıldı.

ABD'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı İngilizce yayın yapan "www.gulencharterschools.weebly.com" sitesinin, Türkiye'den "içerik ihlali" şikayeti üzerine kapatıldığı ortaya çıktı.



ABD'de yayın yapan ve FETÖ bağlantılı sözleşmeli (charter) okullarla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı internet sitesi, Türkiye'den bir haber sitesinin editörünün şikayeti üzerine tamamen kapatıldı.



FETÖ bağlantılı okullarla ilgili araştırmalarda sıkça başvurulan "www.gulencharterschools.weebly.com" sitesinin yöneticileri, kamuoyuna yaptıkları yazılı açıklamada, hem Türkiye'den yapılan şikayetin hem de sitelerinin tamamen kapatılmasının yanlış olduğunu ifade etti.



Sitenin yöneticileri, tek bir sayfadaki içerikle ilgili şikayetten dolayı toplam 135 sayfalık sitenin tamamen kapatılmasının da "haksızlık" olduğunu savundu ve sitelerinin bir an önce açılması gerektiğini dile getirdi.



Öte yandan kapatılan internet sitesine oldukça benzer bir isimle "www.gulencharterschool.weebly.com" adlı bir internet sitesinin yakın zaman önce kurulması ve siteden FETÖ okulları lehine yayınların yapılmaya başlaması dikkat çekti.



ABD'DE FETÖ'YLE İLİŞKİLİ 150 CİVARINDA SÖZLEŞMELİ OKUL VAR



ABD genelinde FETÖ'yle ilişkili 150 civarında sözleşmeli okulun faaliyet gösterdiği ve bu okulların eyalet bütçelerinden yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiği kaydediliyor. Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Haziran 2014'te başlattığı usulsüzlük soruşturmasının ise devam ettiği belirtiliyor.



FBI ilk olarak FETÖ bağlantılı olduğu bildirilen Concept Schools'un Illinois eyaletine bağlı Des Plaines şehrindeki merkezi başta olmak üzere Illinois, Ohio ve Indiana eyaletlerinde şirkete ait toplam 19 okul ve büroya baskın düzenlemişti.