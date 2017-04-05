ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Washington’un yaklaşık 10 kilometre yakınında düştü. Pilot koltuk fırlatma sistemi ile kazadan sağ kurtuldu.

Washington DC Hava Savunma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Maryland eyaletinde bulunun Andrews Hava Üssü'nde konuşlu 113’üncü Avcı Kanadına ait bir F-16C tipi savaş uçağı rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.



Kazanın Andrews’a birkaç kilometre uzağında meydana geldiği belirtilen açıklamada, pilotun koltuk fırlatma sistemi ile atladığı ve kazada ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.



Uçağın ait olduğu 113’üncü Avcı Kanadı ayrıca “Başkent Muhafızları” olarak da biliniyor.