ABD'de en pahalı yaşam San Francisco'da

ABD'de ortalama bir hanehalkının yıllık geliri ve aylık harcamaları göz önüne alındığında, ülkenin en pahalı şehrinin San Francisco olduğu ortaya çıktı.

ABD'li finansal hizmetler şirketi GoBankingRates, ülkenin en büyük 50 şehrinde ortalama hanehalkı gelirleriyle, bu şehirlerdeki aylık konut kredisi, kira masrafları ve zaruri harcamaları karşılaştırdı.



ABD'nin en büyük 50 şehrinin 39'unda, hanehalkının yıllık gelirinin, söz konusu konut masrafları ve zaruri harcamalarının altında kalması dikkati çekti.



Buna göre, ortalama bir hanehalkının masrafları göz önüne alındığında, ülkenin en büyük 50 kenti arasında yaşam maliyeti en yüksek şehir San Francisco oldu.



SAN FRANCİSCO'YU; NEW YORK, MİAMİ VE LOS ANGELES TAKİP EDİYOR



Verilere göre, Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde ortalama bir hanehalkının rahat bir yaşam sürdürebilmesi için yıllık 110 bin doların (388 bin TL) üzerinde harcama yapması gerekiyor. Şehirde hanehalkının yıllık ortalama geliri ise 81 bin 200 dolarla (287 bin TL) bu seviyenin altında yer alıyor.



ABD'li teknoloji devlerinden Apple ve Google'a ev sahipliği yapan San Francisco körfez bölgesinde aylık kira masrafı ortalama 4 bin 500 doları (yaklaşık 15 bin 900 TL) bulurken, ev fiyatları ise ortalama 1 milyon 200 bin dolar (4 milyon 236 bin TL) seviyesinde seyrediyor.



Ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen New York'ta ise ortalama bir hanehalkı rahatça yaşamak için yıllık 86 bin 400 dolara (yaklaşık 305 bin TL) ihtiyaç duyuyor. New York'ta hanehalkının yıllık ortalama geliri ise 53 bin 300 dolarla (188,1 bin TL) bu seviyenin çok altında kalıyor.



ABD'nin en büyük 500 firmasının 50'den fazlasının yer aldığı 8,5 milyon nüfuslu New York'ta aylık kira masrafı ortalama 2 bin 700 dolara (yaklaşık 9 bin 500 TL) ulaşırken, konut fiyatları ortalama 775 bin dolar (2 milyon 736 bin TL) seviyesinde bulunuyor.



ABD'nin en yüksek maliyetli şehirleri sıralamasında üçüncü sırayı Miami ve Los Angeles paylaşıyor. Her iki şehirde ortalama bir hanehalkının yıllık yaşam masrafı 76 bin dolara (268 bin TL) ulaşırken, hanehalkının yıllık ortalama geliri Miami'de 31 bin dolar (109 bin TL), Los Angeles'ta ise 50 bin dolar (177 bin TL) seviyesinde...



Dünyaca ünlü plajlarıyla meşhur Miami'de aylık kira masrafı ortalama 4 bin 500 dolar (yaklaşık 15 bin 900 TL) olurken, ev fiyatları ise ortalama 439 bin dolar (1 milyon 550 bin TL) seviyesinde yer alıyor.



Hollywood'a ev sahipliği yapan Los Angeles'ta ise aylık kira bedeli ortalama 4 bin dolara (14 bin 100 TL) yaklaşırken, konut sahibi olmak için yaklaşık 725 bin doları (2 milyon 560 bin TL) gözden çıkarmak gerekiyor.



EN UCUZ ŞEHİRLERDEN İKİSİ TEKSAS'TA



Öte yandan, ABD'de ortalama bir hanehalkının rahat yaşam sürdürebilmesi ve aynı zamanda tasarruf edebilmesi için ülkenin daha az popüler şehirlerini tercih etmesi gerekiyor.



ABD'nin en büyük 50 şehri arasında Teksas eyaletinin El Paso kenti düşük maliyet ve ucuz konut masrafıyla öne çıkıyor.



El Paso'da ortalama bir hanehalkının yaşayabilmesi için yıllık 40 bin doların (141 bin TL) biraz üzerinde harcama yapması yeterli oluyor. Çünkü, şehirde hanehalkının yıllık ortalama geliri 42 bin 800 dolar (151 bin TL) seviyesinde seyrediyor.



El Paso'da aylık kira masrafı ortalama bin 100 dolar (3 bin 900 TL), ev fiyatları ise ortalama 155 bin dolar (547 bin TL) seviyesinde seyrediyor.



Dünyanın en büyük stadyumlarından 80 bin kişilik AT&T Stadium'a ev sahipliği yapan Teksas'ın Arlington kentinde ise hanehalkının ortalama geliri, yıllık harcamanın çok üzerinde yer alıyor.



Buna göre, yıllık ortalama geliri 53 bin 300 doları (188 bin TL) bulan Arlington'da hanehalkı yıllık 46 bin 400 dolarlık (164 bin TL) harcamayla rahat bir hayat sürdürebiliyor.



Arlington'da aylık kira masrafı ortalama bin 500 dolar (5 bin 300 TL) olurken, ortalama 199 bin dolara (702 bin TL) konut sahibi olunabiliyor.



TASARRUFA EN ELVERİŞLİ ŞEHİR: VİRGİNİA BEACH



Virginia eyaletinin en doğusunda Atlantik Okyanusu kıyısındaki Virginia Beach kenti ise ABD'nin en büyük 50 şehri arasında en çok tasarruf yapmaya elverişli kent olarak öne çıkıyor.



Virginia Beach'te yıllık ortalama gelir 66,600 dolar (235 bin TL) olurken, hanehalkının yıllık masrafları ortalama 52 bin 600 doları (186 bin TL) buluyor. Böylece, ortalama bir hanehalkı ayda ortalama bin doların (3 bin 500 TL) üzerinde birikim yapabiliyor.



Virginia Beach'te aylık kira bedeli bin 600 dolar (5 bin 600 TL) iken, ortalama 280 bin dolara (990 bin TL) konut sahibi olunabiliyor.