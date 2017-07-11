ABD'de askeri uçak düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.



Banks, ilk belirlemelere göre, uçakta bulunan 9 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini ifade etti.



Olayla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalarda, uçuş ile kazanın nedeni konusunda bilgi verilmedi.



Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.